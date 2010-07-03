Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную возможностям современного образования

27 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню дошкольного работника. Тема встречи – "Образовательная среда – третий педагог".
С какого возраста нужно отдавать ребенка в детский сад? Что такое осознанное родительство? Как правильно воспитывать и контактировать с детьми "нового поколения"? Как детский контент в интернете и мультфильмы влияют на развитие дошкольников? Об этом и многом другом расскажут:
Андрей Зинин, директор Городского методического центра департамента образования и науки города Москвы;
Егоров Баатр, заместитель руководителя Всероссийской общественной организации "Воспитатели России";
Борис Машковцев, директор киностудии "Союзмультфильм";
Вера Нилова, директор ГБОУ "Школа "Дмитровский" имени Героя Советского Союза В. П. Кислякова";
Маргарита Парамонова, к. п. н., доцент, декан факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ;
Дмитрий Баканович, руководитель разработки мобильных приложений компании X-media.
Смотрите трансляцию 27 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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