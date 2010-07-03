Москва 24 расскажет об электронной платформе "Бизнес-маркет"

20 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему: "Цифровой прорыв МТПП – международное признание и трансформация работы с бизнесом".
На пресс-конференции речь пойдет о работе цифрового проекта Московской торгово-промышленной палаты – электронной платформы "Бизнес-маркет". Этот проект стал финалистом конкурса в номинации "Лучший нетрадиционный проект" на Всемирном конгрессе торговых палат, состоявшегося в начале июня в Рио-де-Жанейро.
Об основных функциях платформы и о том, как к ней подключиться, расскажут:
Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты;
Артем Далевич, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.
Смотрите трансляцию 20 июня в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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