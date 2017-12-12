Москва 24 покажет, как власти Москвы контролируют поставки лекарств

12 декабря, 14:05
13 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" состоится бизнес-сессия из двух частей.
В 10:30 будет обсуждаться тема "Новый формат взаимодействия правительства Москвы с производителями лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения".
Участие примут:
В 12:00 состоится заседание, на котором обсудят перспективы развития контрактной системы в сфере закупок лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Представители крупнейших заказчиков сферы здравоохранения расскажут о результатах изучения потребностей в медицинских изделиях, этапах формирования закупочной документации.
Модератор – исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Сухадольский.
Прямую трансляцию можно увидеть 13 декабря в 10:30 на этой странице.
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