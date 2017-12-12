Москва 24 покажет, как власти Москвы контролируют поставки лекарств

13 декабря в рамках проекта "Биржа торгов" состоится бизнес-сессия из двух частей.

В 10:30 будет обсуждаться тема "Новый формат взаимодействия правительства Москвы с производителями лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения".

Участие примут:



заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина;

министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун;

начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков;

министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов;

руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин;

руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Модератор – первый заместитель генерального директора, исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

В 12:00 состоится заседание, на котором обсудят перспективы развития контрактной системы в сфере закупок лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Представители крупнейших заказчиков сферы здравоохранения расскажут о результатах изучения потребностей в медицинских изделиях, этапах формирования закупочной документации.

Модератор – исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок Георгий Сухадольский.

Прямую трансляцию можно увидеть 13 декабря в 10:30 на этой странице.