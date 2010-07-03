Пресс-конференция, посвященная созданию памятных мест в Крыму (ТРАНСЛЯЦИЯ ОТМЕНЕНА)

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

15 июля в МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная созданию памятных мест на Крымском полуострове.

Речь пойдет о создании памятных мест, связанных с военной историей России, в рамках национального проекта "Культура". Участники также обсудят запуск общественной площадки, где россияне смогут предлагать варианты мемориальных объектов и участвовать в творческих конкурсах.

В пресс-конференции участие примут:



министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский;

режиссер, председатель творческого совета Российского военно-исторического общества Андрей Кончаловский;

председатель патриаршего совета по культуре Московской патриархии митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

По видеосвязи из Симферополя выступит глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов.



Мероприятие и трансляция отменены по независящим от Москвы 24 причинам.