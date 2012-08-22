Сегодня в России отмечают День государственного флага

22 августа 2012, 13:53
День государственного флага России установлен приказом президента Бориса Ельцина в 1994 году и посвящен возрожденному знамени – государственному триколору.
В этот день, 22 августа 1991 года, в период "августовского путча", над зданием Правительства России вместо красного стяга подняли бело-сине-красный.
Сам флаг появился еще в 17 веке – по версии историков, на корабле "Орел" подняли, в подражание голландцам, трехцветный флаг. В 1720 году триколор установили как российский торговый флаг. При Александре II государственными цветами стали черный, золотой и белый, но в 1883 году вновь появляется бело-сине-красный, который сменил красный стяг СССР.
Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих полос - белой, синей и красной. Соотношение сторон 4:3.
Сегодня в Москве пройдут праздничные мероприятия на Поклонной Горе, на Воробьевых горах, а также локальные мероприятия в парках и скверах.
Материал подготовлен на основе данных из открытых источников.
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