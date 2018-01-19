Путин принимает участие в крещенских купаниях уже много лет − Песков

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Владимир Путин уже много лет принимает участие в крещенских купаниях. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я хочу еще раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет", − цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что в ночь на Крещение Владимир Путин посетил праздничную литургию в мужском монастыре в Нило-Столобенской пустыни и поддержал традицию крещенских купаний, окунувшись в прорубь на озере Селигер.