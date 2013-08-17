Пожар произошел в старинном здании в центре Москвы

Двухэтажное старинное здание загорелось в ночь на субботу в центре Москвы.

Огонь вспыхнул в доме №3 в Банном переулке около 2:00. В настоящее время пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров: продолжают гореть деревянные перекрытия между вторым этажом и чердаком. На месте происшествия работают 24 единицы техники и более 100 сотрудников МЧС.

О причинах ЧП сейчас ничего не сообщается. Известно, что людей в здании на момент возникновения пожара не было.