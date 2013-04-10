Пожар в торговом здании в подмосковной Яхроме обошелся без жертв

Пожар произошел в ночь на среду в здании магазина в подмосковной Яхроме. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ГУ МЧС по Московской области.

По данным спасателей, на площади генерала Кузнецова горело двухэтажное кирпичное строение размерами 50 на 20 метров. На первом этаже находился магазин "Пятерочка", на втором — торговые павильоны.

В 04.41 среды были полностью ликвидированы последствия пожара. Спасателям удалось не допустить распространения огня на другие здания. Площадь пожара не превысила 600 квадратных метров.