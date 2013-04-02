Форма поиска по сайту

02 апреля 2013

Происшествия

В результате пожара в СВАО погиб человек

В ночь на 2 апреля в квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар. Сообщение о возгорании в доме номер 14 по улице 3-я Северная линия поступило на пульт столичного ГУ МЧС около 3.40.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, горели вещи в квартире и на чердаке жилого кирпичного здания на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погиб человек, его личность и возраст устанавливаются.

Возгорание было ликвидировано в течение двух часов. Причину пожара выясняют эксперты.

пожары чп

