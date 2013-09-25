Форма поиска по сайту

25 сентября 2013, 08:34

Происшествия

Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере Москвы

Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере столицы

На севере Москвы минувшей ночью упало дерево. Почву у корней тополя могло размыть после продолжительных ливней. Дерево выворотило с корнем.

Оно рухнуло на проезжую часть Дворцовой аллеи, в районе метро "Динамо". В момент падения по Дворцовой аллее двигались два автомобиля. Люди не пострадали. У "Лексуса" остались вмятины и царапины, а вот вторую машину - "Порше Кайен" - задело сильнее. У него разбито лобовое стекло и многочисленные вмятины.

Дерево уже распилили и убрали с дороги.

повреждения упавшие деревья чп

