Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере Москвы

Упавшее дерево повредило два автомобиля на севере столицы

На севере Москвы минувшей ночью упало дерево. Почву у корней тополя могло размыть после продолжительных ливней. Дерево выворотило с корнем.

Оно рухнуло на проезжую часть Дворцовой аллеи, в районе метро "Динамо". В момент падения по Дворцовой аллее двигались два автомобиля. Люди не пострадали. У "Лексуса" остались вмятины и царапины, а вот вторую машину - "Порше Кайен" - задело сильнее. У него разбито лобовое стекло и многочисленные вмятины.

Дерево уже распилили и убрали с дороги.