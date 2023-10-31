США направят 300 военнослужащих в зону ответственности СЕНТКОМ

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Пентагон одобрил отправку 300 военнослужащих в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) американской армии, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства генерала Патрика Райдера.

Он уточнил, что не будет озвучивать точные места дислокации ВС США. При этом Райдер добавил, что американские бойцы не будут направлены в Израиль.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что власти Ирана планировали покушения на иранских диссидентов, бывших и действующих высокопоставленных американских официальных лиц в Штатах.

Он уточнил, что военизированная радикальная организация "Хезболлах" имеет большой опыт работы внутри США. По словам Рея, партия занимается шпионажем и получением денежных средств.

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