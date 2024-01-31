Богданов сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на выборах президента

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на выборах президента в марте 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

26 декабря 2023 года Богданов подал документы в ЦИК на выдвижение в президенты. 24 декабря съезд партии выдвинул его кандидатом на выборы главы государства.

Ранее лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России. По его словам, "Российский общенародный союз" решил поддержать Владимира Путина. Бабурин призвал избирателей сделать то же самое.

О своем решении участвовать в президентской гонке Путин объявил 8 декабря. Центризбирком получил уведомление от инициативной группы о выдвижении его кандидатуры 11 декабря.

18 декабря Путин подал документы в комиссию в качестве самовыдвиженца на выборах президента, а через два дня Центризбирком РФ зарегистрировал группу избирателей, которая была создана для его поддержки.

29 января ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборах президента РФ. Он стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах лидера страны.

Впервые президентские выборы в РФ будут многодневными. Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах