В Совфеде оценили санкции Австралии из-за Крымского моста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Введенные Австралией санкций из-за строительства Крымского моста характеризуют современное влиятельное международное сообщество. Такое мнение в беседе с RT выразил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Он напомнил, что ранее санкции против России ввела 41 страна, но семь лет спустя давление продолжается. В числе лидеров – США, Великобритания, Канада, Австралия и некоторые страны ЕС.

"До этого уже вводили санкции против тех, кто строил Крымский мост. Вот такой на сегодняшний день уровень понимания демократических ценностей и вопрос соблюдения прав человека на той или иной территории. Это весьма характеризует современное влиятельное международное сообщество, в которое, в частности, входит и Австралия", – заключил Цеков.

Ранее Австралия ввела санкции в отношении четырех компаний и одного физлица из России. Они были задействованы в строительстве и эксплуатации железнодорожной части Крымского моста.