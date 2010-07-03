Минобороны опровергло сведения о задержании военного груза из России

Заявления о задержании Румынией российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии являются ложными. Министерство обороны не направляло суда для перевозки военной техники по Дунаю, сообщает военное ведомство.
"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами – абсолютная ложь", – сообщило Минобороны.
Военная продукция РФ была поставлена в Сербию в сроки, обозначенные контрактом. Поставки проводились в соответствии с условиями контракта и в согласованные сроки.
В министерстве уточнили, что экспорт продукции из России в Сербию соответствовал международному законодательству и осуществлялся в рамках двустороннего сотрудничества.
В мае начались столкновения сербов с полицией на севере Косова. В перестрелках пострадали представители Косова. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние боеготовности.
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