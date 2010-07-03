Эксперт оценил готовность Белграда ввести войска в Косово

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Сербия пригрозила ввести войска на территорию Косова. Об этом заявил глава МИД республики Ивица Дачич. Он отметил, что Белград пойдет на это, если мировое сообщество откажется защищать сербов на территории непризнанной республики.

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков выразил уверенность, что заявление Дачича – это бравада.

"Это продолжение балансирования на грани. Попытка продемонстрировать готовность к более жестким мерам на фоне последних событий. Предполагаю, до каких-то серьезных действий не дойдет. Это по-прежнему давление на международное сообщество, чтобы оно активнее вмешалось в этот кризис, фактически разрешило его за две стороны – за Приштину и за Белград, позволив обоим сохранить лицо", – приводит ИА "НСН" слова Колоскова.

Ученый заявил, что если другие страны и международные организации не отреагируют на предупреждение Сербии, то случится откат к предыдущей позиции и замораживание конфликта. Если Сербия введет войска, то это может закончиться для Белграда политической катастрофой.

В мае 2019 года начались столкновения сербов с полицией на севере Косова. Полиция начала тогда операцию против криминала. В перестрелках пострадали представители Косова. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и МВД в состояние боевой готовности.