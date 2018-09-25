25 сентября 2018, 19:32В мире
Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент Турции Тайип Эрдоган, во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, призвал к реформированию Совета безопасности, сообщает РИА Новости.
"ООН со временем отошла от своей миссии быть на высоте чаяния людей в вопросах мира. Совбез встал на службу интересов пяти постоянных членов, но он пренебрегает интересами людей в других местах", – заявил Эрдоган.
По словам турецкого лидера, мир больше, чем пять стран. Он также отметил, что мир уже не такой, как после Второй мировой войны.
Эрдоган задался вопросом, почему у 194 стран не может быть места в совете по принципу ротации.
Ранее на Генассамблее ООН Дональд Трамп опоздал на свое выступление. Поэтому право произнести речь передали главе Эквадора Ленину Морено.
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