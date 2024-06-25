DPA: ЕС согласовал кандидатуру фон дер Ляйен на пост председателя ЕК

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Страны Евросоюза (ЕС) согласовали кандидатуру нынешнего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Ранее СМИ назвали наиболее вероятным претендентом на пост председателя ЕК экс-премьера Португалии Антониу Кошта. Также на эту позицию может претендовать премьер-министр Эстонии Кая Каллас, указывали журналисты.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что главы стран ЕС не договорились о переназначении фон дер Ляйен на должность председателя ЕК. По его словам, вопрос о назначении глав ЕК, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня.

В свою очередь, фон дер Ляйен поздравила с победой на выборах в Европарламент (ЕП) свою Европейскую народную партию. Она отметила, что новое большинство в ЕП будет проевропейским и проукраинским.

