Генеральный совет "Единой России" утвердил Турчака своим секретарем

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации Псковской области/Сергей Герасимов

Генеральный совет "Единой России" на заседании на партийном съезде проголосовал за утверждение и.о. секретаря генсовета партии Андрея Турчака своим секретарем.

В числе других предлагаемых кандидатур также был депутат от ЕР Иван Квитка. Квитка в результате голосования получил 7 голосов "за", Турчак – 151, передает РИА Новости.

Ранее в октябре Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Посковской области Андрея Турчака. Отмечалось, что он покинул свой пост по собственному желанию. Турчак возглавлял область с февраля 2009 года.