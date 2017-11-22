Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

22 ноября, 16:55

В Совфеде рассказали о возможном ответе на действия соцсетей против RT и Sputnik

политика

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Россия может принять ответные меры на действия компаний Google и Twitter в отношении российских СМИ, в частности, RT и Sputnik. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Какие-то ограничения могут быть введены и в отношении этих компаний, в случае если такая политика продолжится. Возможно, они будут носить чисто рекомендательный характер, необязательно будет принят специальный федеральный закон. Например, та же самая реклама: мы можем посоветовать или законодательно ограничить размещение рекламы в этих компаниях, если они дискриминируют по какому-то основанию российские СМИ", − заявил он, передает RT.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. Теперь документ должен подписать президент РФ Владимир Путин. Во время голосования инициативу поддержали 154 человека, один воздержался, против не высказался никто.

Определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, будет министерство юстиции. Иноагентами могут признать медиа, финансируемые от зарубежных организаций или государств. Закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.

Закон стал ответной мерой России после регистрации нескольких российских СМИ в США в качестве иностранных агентов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать