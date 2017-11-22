В Совфеде рассказали о возможном ответе на действия соцсетей против RT и Sputnik

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Россия может принять ответные меры на действия компаний Google и Twitter в отношении российских СМИ, в частности, RT и Sputnik. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Какие-то ограничения могут быть введены и в отношении этих компаний, в случае если такая политика продолжится. Возможно, они будут носить чисто рекомендательный характер, необязательно будет принят специальный федеральный закон. Например, та же самая реклама: мы можем посоветовать или законодательно ограничить размещение рекламы в этих компаниях, если они дискриминируют по какому-то основанию российские СМИ", − заявил он, передает RT.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. Теперь документ должен подписать президент РФ Владимир Путин. Во время голосования инициативу поддержали 154 человека, один воздержался, против не высказался никто.

Определять СМИ, которые следует внести в список иностранных агентов, будет министерство юстиции. Иноагентами могут признать медиа, финансируемые от зарубежных организаций или государств. Закон не затронет российские СМИ, получающие финансовую помощь из-за границы.

Закон стал ответной мерой России после регистрации нескольких российских СМИ в США в качестве иностранных агентов.