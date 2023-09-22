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Будущее Владимира Зеленского как президента Украины туманно из-за череды серьезных поражений на фронте и разорения страны. Такое мнение высказал экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

"Ему бросили вызов дома. Его политическое будущее под большим вопросом. Украинская армия повержена на поле боя", – заявил он.

По мнению аналитика, главным вопросом является не то, когда начнется коллапс ВСУ, так как это произойдет рано или поздно, а то, когда падет украинское правительство.

Риттер считает, что вскоре Зеленский может быть отстранен от власти. Он напомнил, что под его командованием украинские силы потеряли около 400 тысяч военных и большое количество оружия, переданного странами Запада.

"Я думаю, что будущее для него очень мрачное", – резюмировал бывший разведчик.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США разрешили Польше "сливать" украинского лидера, потому что он "надоел". По его мнению, Варшава не просто так "давит" на Киев.

До этого СМИ сообщили о том, что президент Украины был крайне эмоционален в частных беседах на Генеральной ассамблее ООН. Авторы материала отметили, что Зеленский, вероятно, начинает осознавать, что приверженность Соединенных Штатов и других государств поддерживать Украину постепенно теряет силу.

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