В Госдуме оценили угрозы американских сенаторов подрядчику "Северного потока – 2"

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Председатель парламентского комитета по энергетике Павел Завальный оценил действия двух американских сенаторов, которые отправили письмо с угрозами в адрес швейцарской компании, работающей над "Северным потоком – 2". Об этом сообщает RT.

Депутат подчеркнул, что газопровод будет достроен даже в условиях санкций, однако поведение американских сенаторов вызывает большое сожаление. "Они даже не понимают, что они творят, настолько уверовали в собственную исключительность. Наблюдать это, конечно, грустно", – отметил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время Европа начала переосмысливать отношения с США в сфере безопасности, экономики и энергетической безопасности.

Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст заявил, что правительство следит за планами США насчет потенциальных санкций против "Северного потока – 2". Политик выразил мнение, что Германия может повысить пошлины на американский сжиженный природный газ (СПГ), если Америка все-таки введет ограничения.

"Северный поток – 2" – это магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Протяженность трубы превысит 1200 километров. На своем пути трубопровод проходит через территории таких стран, как Дания, Финляндия и Швеция.

