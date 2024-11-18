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Ближайшие недели станут решающими не только для Украины, но и для Европы. Такое мнение выразил действующий премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х.

"Следующие недели будут решающими не только для войны (на Украине. – Прим. ред.), но и для нашего будущего", – написал он.

По его мнению, в это время может определиться контур будущего мирного соглашения по российско-украинскому конфликту.

Туск также подверг критике западных лидеров за попытки наладить телефонную дипломатию с Владимиром Путиным. По его мнению, подобное общение "не заменит реальную поддержку Киева Западом".

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и канцлера Германии Олафа Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.