Минюст зарегистрировал в России "Интернет Партию"

В России официально зарегистрирована 43-я по счету политическая партия. Ею стала "Интернет Партия Российской Федерации" (ИПРФ).

Как можно узнать из списка зарегистрированных партий на сайте Министерства юстиции, руководящим органом партии является Высший совет. Ее создателями и сопредседателями стали Кирилл Федоров и Георгий Ефремов.

Как заявляется на сайте ИПРФ, ее цель — при помощи интернета объединить население и направить потенциал пользователей Рунета на общественно полезные дела. Также важным политики считают информатизировать Россию, защитить персональные данные и свободу пользователей интернета и дать возможность каждому быть услышанным.

Напомним, в апреле 2012 года вступил в силу закон, упростивший процедуру регистрации политических партий. Он предусматривает снижение минимального количества членов партии с 40 тысяч до 500 человек.

По новому закону в нынешнем году было зарегистрировано уже несколько десятков партий. Среди них - "Гражданская Платформа" Михаила Прохорова, Демократическая партия России Андрея Богданова, а также "Альянс Зеленых - Народная партия" Олега Митволя и Глеба Фетисова.