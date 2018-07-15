Трамп поздравил Путина с проведением "великолепного" ЧМ-2018

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Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с проведением "великолепного" чемпионата мира по футболу.

Он назвал этот ЧМ одним из лучших. В своем микроблоге Twitter он также написал поздравление с победой для сборной Франции, которая показала "невероятный футбол".

В финале мундиаля на московском стадионе "Лужники" французская команда обыграла хорватскую со счетом 4:2 и во второй раз оказалась чемпионом мира. Турнир проходил с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.