В Госдуме прокомментировали заявление Жириновского о сокращении депутатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отреагировал на недавнее заявление Владимира Жириновского. Ранее лидер ЛДПР предложил вдвое сократить число депутатов в России, сообщает ИА "НСН".
С уменьшением численности депутатов получится сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию, уверен Жириновский. Кроме того, Жириновский говорил, что предложение поможет соблюдать депутатам соцдистанцию в местных парламентах.
Толстой считает, что сокращение депутатов лишено смысла. "Это конституционная норма. У нас существует закон о выборах, существуют избирательные округа. То есть захотел – сократил, захотел – увеличил, так не бывает. У нас с вами огромная страна, депутаты представляют разные регионы", – объяснил вице-спикер Госдумы.
Он подчеркнул, что парламент может работать исключительно в зале заседаний, только в очной форме. "В нынешней ситуации это представляет некоторый риск для всех коллег, но депутаты такие же люди, как и все остальные, они тоже болеют", – отметил Толстой.
В апреле Жириновский сказал, что нужно снизить цену на бензин до 10 рублей за литр. По его версии, с понижением цены у россиян будет стимул пользоваться личным транспортом, а не общественным.
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