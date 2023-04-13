В ООН прокомментировали заявления СМИ о готовности Гутерриша следовать интересам России

Фото: ТАСС/AP/W.K. Yousafzai

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не удивился тому факту, что его переговоры могли прослушиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсекретаря организации Стефана Дюжаррика.

Журналисты попросили его прокомментировать информацию СМИ о том, что Вашингтон отслеживал разговоры Гутерриша.

"Генеральный секретарь ООН находится в своей должности довольно долгое время, он в политике довольно долгое время. Так что генеральный секретарь не удивлен фактом того, что люди следят за ним и прослушивают его частные разговоры", – заявил Дюжаррик.

Он также посетовал на то, что данный факт позволяет искажать частные разговоры и раскрывать их.

Ранее в СМИ со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщалось, что власти США считают Гутерриша слишком сочувствующим российским интересам.

В материалах отмечалось, что генсек организации явно обозначил свои усилия, чтобы улучшить экспортные возможности России, даже если в экспорте участвуют подпавшие под санкции российские юридические или физические лица.

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