ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

ЦИК завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на президентские выборы в ночь на субботу, 13 января.

Этап выдвижения на пост главы государства завершился, сообщается на сайте Центризбиркома. На данный момент на него претендуют 20 кандидатов.

После получения документов, ЦИК должен проверить их и принять решение о регистрации представителей партии в течение пяти дней. В случае отсутствия нарушений, ведомство разрешит кандидату открыть избирательный счет и начать сбор подписей.

Кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. Самовыдвиженцам требуется собрать в свою поддержку 300 тысяч подписей избирателей, кандидатам от непарламентских партий – 100 тысяч.

31 января нужно представить документы и подписи в ЦИК. Комиссия рассмотрит их в течение 10 дней, у каждого кандидата проверят по 60 тысяч подписей.

Состав участников президентских выборов определится к 10 февраля.

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатом на должность президента России директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина, которого выдвинула на выборы КПРФ.

Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года.