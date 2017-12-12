Трамп разозлился на постпреда США при ООН из-за высказываний о домогательствах

Фото: DPA/Dennis Van Tine/Geisler Photopres/ТАСС

Президент США Дональд Трамп разозлился на постпреда США при ООН Никки Хейли из-за ее высказываний о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает "Газета.ру".

Хейли заявила в интервью телеканалу CBS, что женщины, подвергшиеся домогательствам, должны быть услышаны, даже если речь идет о домогательствах со стороны Трампа. "Я знаю, что он был избран, но женщины всегда должны чувствовать себя комфортно", – сказала она.

Ранее бывшая ведущая телеканала Fox News Джулиет Хадди рассказала, что Трамп пытался ее поцеловать.