Yonhap: Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил об отставке

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В Южной Корее председатель правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун готов покинуть свой пост после провала голосования по импичменту президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Ранее Хан Дон Хун заявлял, что считает необходимым отстранить президента от власти. Однако партия бойкотировала голосование, что привело к отсутствию кворума.

При этом лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен заявил о своих планах продолжить добиваться импичмента.

Большинство депутатов от правящей партии "Гражданская сила" покинуло зал пленарных заседаний Национального собрания. Это произошло после того, как национальное собрание Южной Кореи отклонило законопроект о расследовании в отношении первой леди Ким Гон Хи.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране 3 декабря. По данным СМИ, он заявил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента.

Спустя время южнокорейский парламент приостановил работу. В свою очередь, спикер парламента страны У Вон Сик объявил режим военного положения в республике недействительным. На заседании он сказал, что все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за отмену военного положения.

Президент Южной Кореи согласился оформить отмену военного положения. После члены Демократической партии потребовали немедленной отставки Юн Сок Еля. Данная партия вместе с пятью оппозиционными фракциями Южной Кореи направили в парламент проект импичмента против президента страны.