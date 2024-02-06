Глава Евросовета заявил, что без ЕС Киев будет использовать водные пистолеты

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Без помощи ЕС Украина будет использовать водные пистолеты. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает РИА Новости.

Уточняется, что подобную мысль он высказал на пленарной сессии Европарламента, где обсуждалась помощь Киеву. Некоторые депутаты ЕП в ходе дискуссий выступили против поставок оружия Украине.

Мишель подчеркнул, что слушал предложения "представителей крайне левых сил", которые высказывали сомнение в необходимости поставок оружия Украине, в "ошеломлении".

"Вы что хотите? Чтобы Украина оборонялась водными пистолетами, дискуссиями? Этого вы хотите?" – задался он вопросом.

Ранее спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк после встречи стран-доноров на уровне глав военных ведомств заявил, что в этом году Киев получит оружие, которое ранее не поставлялось. Он добавил, что в 2024 году Украина получит большие пакеты помощи от нескольких государств.

До этого американский президент Джо Байден отмечал, что некоторые западные страны в случае, если Вашингтон откажется от поддержки Киева, могут последовать примеру США и тоже перестать отправлять Украине вооружение.

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