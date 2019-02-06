Служба гражданства и иммиграции США закроет офис в Москве

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Служба гражданства и иммиграции США объявила, что закрывает свой офис в столице 29 марта. Уже 28 февраля офис прекратит работу в связи со спадом объема работы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение службы.

"Последний день, когда офис будет открыт для граждан и будет принимать заявки, – 28 февраля текущего года", – говорится в сообщении.

После закрытие офиса Службы гражданства и иммиграции США его функции на себя возьмет отделение в Афинах.

Некоторое количество услуг, которые ранее оказывала USCIS частным лицам, проживающим в России, возьмет на себя посольство США в Москве.

Служба рассматривает вопросы, связанные с предоставлением убежища и иммиграции.