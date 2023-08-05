РФ ответит на атаку Киева против танкера в Керченском проливе – Захарова

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Россия ответит на террористические атаки Киева, а их авторы понесут наказание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ответственность за теракт уже фактически взяла на себя СБУ в лице ее председателя В.Малюка, который со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство безоружных мирных людей циничный теракт "законным, логичным и эффективным шагом", – говорится на сайте ведомства.

По словам Захаровой, Москва осуждает атаку на танкер, которая грозила гибелью экипажа и масштабной экологической катастрофой. Киевский режим не осуждают страны Запада и международные организации, поэтому он использует новые методы терроризма.

"Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание", – добавила дипломат.

Ранее российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать. Повреждение обнаружили в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет.

Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщило, что водолазное обследование танкера "Сиг" завершат до кона дня. Работы по устранению повреждений специалисты намерены провести 6 августа. Организация уточнила, что судно находится на плаву, поступления воды внутрь АС отсутствуют, загрязнений среды нет.

В акватории в районе Севастополя обнаружен надводный беспилотник