В новых регионах РФ проведут дополнительные антитеррористические мероприятия – Патрушев

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Российские власти примут в присоединенных регионах дополнительные меры для устранения диверсионных команд, а также организуют там антитеррористические мероприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

По итогам заседания СБ было также поручено принять меры по перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов, подчеркнул он.

Вместе с этим Патрушев предупредил, что российские власти будут жестко пресекать попытки дестабилизации обстановки в новых регионах РФ.

"Попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и подрыва конституционного строя будут жестко пресекаться в соответствии с российским законодательством", – подчеркнул секретарь СБ.

5 апреля Владимир Путин провел заседание с Советом безопасности. В ходе мероприятия президент поручил уделить особое внимание борьбе с пропагандой, которая дестабилизирует ситуацию в новых российских регионах.

Кроме того, глава государства призвал спецслужбы РФ сделать максимум для организации безопасности жителей новых регионов. Он поручил до 1 июля окончить там создание подразделений правоохранительных органов и спецслужб.

Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

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