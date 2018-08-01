МГИК завершил жеребьевку по распределению эфирного времени для кандидатов в мэры

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Распределение эфирного времени на городских каналах государственных организаций телерадиовещания между зарегистрированными кандидатами в мэры столицы завершили в Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Время предоставляется на двух телеканалах. Это "Москва 24" и "Москва Доверие". Также эфирное время предоставлено на двух городских радиоканалах – "Радио Москвы" и "Москва FM".

Бесплатное эфирное время предоставляется из расчета 60 минут на каждого кандидата. Время предоставляется в объеме 300 минут в течение 20 дней по будням с 13 августа по 7 сентября.

150 минут, из общего времени, предоставляется кандидатам на агитационные ролики.

Каждому кандидату предоставят 180 секунд бесплатного эфирного времени в день по будням с 27 августа по 7 сентября на каждом телерадиоканале. Об этом сообщил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Бесплатное эфирное время предоставляется по будням с 13 августа по 8 сентября.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".