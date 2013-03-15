Матч "Спартак" – "Локомотив" будут охранять более 2 тысяч полицейских

В субботу, 16 марта, в "Лужниках" состоится матч заключительного 21-го тура чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва). На матч выпущена билетная программа в количестве 45 тысяч штук.

Следить за порядком во время игры будут 2 тысячи 248 сотрудников правоохранительных органов.

Для этого уже создан оперативный штаб под руководством врио заместителя начальника ЦСН ГУ МВД по Москве полковника полиции Петра Смирнова.