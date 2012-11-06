Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06 ноября 2012, 11:07

Акции

Полиция отпустила 25 человек, задержанных 4 ноября

После составления административных протоколов, полиция отпустила националистов, задержанных 4 ноября.

Напомним, в воскресенье до начала "Русского марша" у станции метро "Третьяковская " были задержаны 25 человек. Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали националистические лозунги.

Задержанных доставили в отдел полиции, после составления административных протоколов их отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По какой именно статье были составлены протоколы, не уточняется.

полиция акции задержания националисты Русский марш

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика