06 ноября 2012, 11:07Акции
Полиция отпустила 25 человек, задержанных 4 ноября
После составления административных протоколов, полиция отпустила националистов, задержанных 4 ноября.
Напомним, в воскресенье до начала "Русского марша" у станции метро "Третьяковская " были задержаны 25 человек. Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали националистические лозунги.
Задержанных доставили в отдел полиции, после составления административных протоколов их отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По какой именно статье были составлены протоколы, не уточняется.
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