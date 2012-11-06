Полиция отпустила 25 человек, задержанных 4 ноября

После составления административных протоколов, полиция отпустила националистов, задержанных 4 ноября.

Напомним, в воскресенье до начала "Русского марша" у станции метро "Третьяковская " были задержаны 25 человек. Они шли строем в черных шинелях и выкрикивали националистические лозунги.

Задержанных доставили в отдел полиции, после составления административных протоколов их отпустили, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По какой именно статье были составлены протоколы, не уточняется.

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