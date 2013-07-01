В двухуровневой квартире в центре Москвы накрыли покерный клуб

Столичные полицейские пресекли деятельность покерного клуба, который находился в одном из жилых домов на проспекте Мира. Игорное заведение находилось в двухуровневой квартире, площадью более 200 кв. метров, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

В помещение клиенты заходили через общий подъезд, но попасть в клуб могли только проверенные клиенты. Когда игрок поднимался на этаж, где располагалось игровое заведение, он попадал в поле зрения видеокамер, после чего предъявлял номерную карту.

Сотрудники МВД России по Москве блокировали вход и с помощью специального оборудования вскрыли дверь. Во время проверки в заведении находилось 43 игрока. В квартире проводился покерный турнир.

Оперативники изъяли 7 столов для игры в покер и игровые фишки на общую сумму более 1,6 млн единиц. Как выяснилось, одна единица равнялась 30 рублям.

В настоящее время полицейские ищут организаторов этого незаконного бизнеса.