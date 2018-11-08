В начале следующей недели в Москве ожидается снег и гололед

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В начале следующей недели в Москве прогнозируются снег и гололед. Об этом сообщает портал "Метеоновости". В предстоящие выходные, 10-11 ноября, придет погода, которая вписывается в климатические рамки зимы.

"В начале следующей недели появятся и другие признаки зимы: снег, гололед", – сказано в сообщении.

Синоптики советуют автомобилистам поменять летнюю резину на зимнюю. Хотя они отметили, что период климатической зимы будет недолгим. К концу следующей недели в московский регион снова придет тепло.

"В понедельник и вторник среднесуточная температура воздуха в Москве может стать слабоотрицательной. Ну а затем к берегам Москвы-реки придет новая волна атлантического тепла", – говорят синоптики.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столицу в начале следующей недели придет слабое похолодание. Также прогнозируется, что атмосферное давление будет расти и к 12 ноября составит 770 миллиметров ртутного столба.