В Подмосковье произошел сход колесной пары тележки грузового поезда

На железнодорожном перегоне "Дулево-Давыдово" в Орехо-Зуевском районе Подмосковья произошел сход одной колесной пары тележки порожнего вагона грузового поезда. Как сообщает пресс-служба МЖД, в результате инцидента габарит соседнего пути не был нарушен, контактная сеть не повреждена.

Для ликвидации схода на место был отправлен восстановительный поезд со станции Орехово-Зуево. Данная ситуация не повлияла на график движения пригородных и пассажирских поездов. Специалисты МЖД выясняют причины произошедшего.