Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2013, 14:01

Транспорт

В Подмосковье произошел сход колесной пары тележки грузового поезда

На железнодорожном перегоне "Дулево-Давыдово" в Орехо-Зуевском районе Подмосковья произошел сход одной колесной пары тележки порожнего вагона грузового поезда. Как сообщает пресс-служба МЖД, в результате инцидента габарит соседнего пути не был нарушен, контактная сеть не повреждена.

Для ликвидации схода на место был отправлен восстановительный поезд со станции Орехово-Зуево. Данная ситуация не повлияла на график движения пригородных и пассажирских поездов. Специалисты МЖД выясняют причины произошедшего.

Сайты по теме


поезда Московская железная дорога авария чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика