21 марта 2013, 17:47

Общество

Полицейскому Подмосковья предъявили обвинение в избиении подростка

Бывшему полицейскому-кинологу отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району предъявлено обвинение в избиении 12-летнего подростка. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".

В ноябре 2011 года в отделение полиции обратилась жительница города Можайска, которая рассказала, что два сотрудника правоохранительных органов избили ее сына.

Выяснилось, что к данному правонарушению действительно причастен 24-летний сержант полиции. Он не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

По версии следствия, подростка доставили в участок за распитие алкоголя в общественном месте.

"Полицейский-кинолог травмировал плечевой сустава малолетнего. При этом впоследствии состояние алкогольного опьянения у подростка в ходе медицинского освидетельствования не подтвердилось", - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

