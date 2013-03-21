21 марта 2013, 17:47Общество
Полицейскому Подмосковья предъявили обвинение в избиении подростка
Бывшему полицейскому-кинологу отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Можайскому району предъявлено обвинение в избиении 12-летнего подростка. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия".
В ноябре 2011 года в отделение полиции обратилась жительница города Можайска, которая рассказала, что два сотрудника правоохранительных органов избили ее сына.
Выяснилось, что к данному правонарушению действительно причастен 24-летний сержант полиции. Он не признал свою вину и отказался от дачи показаний.
По версии следствия, подростка доставили в участок за распитие алкоголя в общественном месте.
"Полицейский-кинолог травмировал плечевой сустава малолетнего. При этом впоследствии состояние алкогольного опьянения у подростка в ходе медицинского освидетельствования не подтвердилось", - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
Расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.