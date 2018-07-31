Детский сад на 140 мест ввели в эксплуатацию в Ленинском районе Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Ленинском районе Подмосковья ввели в эксплуатацию детский сад, рассчитанный на 140 мест, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.
"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детского дошкольного учреждения на 140 мест в Ленинском районе", – приводятся слова главы министерства Руслана Тагиева в сообщении.
Детский сад находится по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, участок номер 13.
Здание детского сада имеет три этажа. В учреждении размещены групповые ячейки с игровыми и спальнями. Также имеется зал для занятий музыкой, зал для занятий физкультурой, медблок и пищеблок.
Ранее сообщалось, что в поселке Сосенское и деревне Столбово в ТиНАО построят детские сады и школы. До конца 2021 года должны быть построены две школы на 2625 мест, четыре детских сада на 1110 мест и два образовательных комплекса на 1450 мест.
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