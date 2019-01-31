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13:23

ФСИН начала блокировать дроны преступников

общество технологии

13:23

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Фото: depositphotos/kaiskynet@gmail.com

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в 2017–2018 годах предотвратили доставку 262 телефонов в места лишения свободы. Устройства заключенным пытались привезти дроны, передает RT.

В ФСИН пояснили, что только за прошлый год пресечено 27 попыток и перехвачено 130 средств мобильной связи.

Те, кто помогает преступникам, обертывают телефоны в упаковочную пленку, спасающую технику при ударе. "А сверху обмазывают сгущенным молоком, благодаря чему к свертку прилипает грязь и он становится незаметным для сотрудников учреждения", – добавили в пресс-службе.

Предотвратить доставку помогли устройства, разработанные Научно-исследовательским институтом ФСИН России. Теперь, когда оборудование засекает беспилотник, оно вынуждает его вернуться к человеку, который управляет квадрокоптером.

Запрещенные предметы также попадают в колонии с помощью арбалетов, катапульт, пневмопушек. Этими способами в 2018 году в тюрьмы пытались доставить свыше 19 тысяч сотовых.

В конце декабря стало известно, что в Москве появятся патрули беспилотников для борьбы с дронами. Уже к весне начнут работать полноценные комплексы.

общество технологии

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