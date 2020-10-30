В МИА "Россия сегодня" пройдет Международный форум русскоязычных вещателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Международный форум русскоязычных вещателей будет проходить 2 ноября с 10:00 до 18:00 в здании МИА "Россия сегодня". Мероприятие подготовлено ФГБОУ Академия медиаиндустрии при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Принять участие можно будет как в очном формате, так и в онлайн. Цель форума – укрепление международного сотрудничества медиа, вещающих на русском языке, и обмен опытом по созданию радиопрограмм.

В ходе мероприятия планируется обсудить следующие темы:



Что нового мы узнали о радиовещании и радиослушании за время пандемии? Социология, характер потребления аудитории, новые форматы и технологии вещания.

Радиоподкасты. Состояние, перспективы и формы развития, возможности для сотрудничества русскоязычных вещателей. Подкасты как новый способ доставки контента аудитории.

Новые форматы на радио. Русский язык на радио – сохраняем единое пространство.

Участие в форуме примут заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Илья Лазарев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, депутат Государственной думы РФ, заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, генеральный директор РТРС Андрей Романченко и многие другие.

Модератор форума – Андрей Быстрицкий.

Для участия в режиме онлайн нужно зарегистрироваться по ссылке.