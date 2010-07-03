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Общество

14:19

Названы регионы РФ с самой высокой смертностью от болезней системы кровообращения

общество

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Самая высокая смертность от болезней системы кровообращения в минувшем году отмечалась в Псковской области. На 100 тысяч населения в этом регионе произошло более тысячи летальных случаев. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Высокая смертность фиксировалась в Орловской, Новгородской и Владимирской областях. Самые низкие показатели оказались в Ингушетии, Дагестане, Чечне и Туве. В Москве от болезней системы кровообращения на 100 тысяч населения в среднем умерло 522 человека, в Санкт-Петербурге – 636 пациентов.

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, смертность от болезней системы кровообращения во многом обусловлена генетической предрасположенностью жителей некоторых областей к этим заболеваниям. Кроме того, в городской среде людям сложнее поддерживать свое здоровье, поскольку они мало ходят пешком и пользуются личным или общественным транспортом.

Ранее специалисты Российского общества клинической онкологии выяснили, что средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года. Показатели диагностирования рака за десять лет изменились. Если в 2008 году средний возраст заболевших мужчин составлял 63,8 года, а женщин – 63,3 года, то теперь эти показатели поднялись до 64,9 и 64,2 года соответственно.

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