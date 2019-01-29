Дептранс прокомментировал отказ Let’s bike it! от зимнего велопарада

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Проект Let’s bike it! вовремя не проработал вопрос о перекрытии дорог и сам отказался от проведения зимнего велопарада. Так заявил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента, маршрут зимнего велопарада в столице был согласован на межведомственной комиссии по перекрытиям. Организаторы всегда обеспечивают перекрытие дорог во время подобных массовых мероприятий.

"Представители Let’s bike it! на комиссии сказали, что они не проработали этот вопрос вовремя и организовать ограничения не смогут, из-за чего сами отказались от проведения велопарада", – сообщили агентству.

Ранее в социальных сетях проекта Let’s bike it! появилась информация, что мероприятие пройдет в Королеве, поскольку согласовать его проведение в Москве не удалось.

Осенний велопарад–2018 собрал 20 тысяч участников. Велосипедисты проехали под проливным дождем 30 километров – от ВДНХ до Красной Пресни. Темой этого пробега стали мультфильмы, поэтому многие приехали в костюмах любимых героев.