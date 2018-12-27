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16:30

Праздничное меню заключенных озвучила ФСИН

общество праздники еда Новый год

16:30

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

ФСИН рассказала, что будет на новогоднем столе у заключенных в колониях. В праздничное меню войдут салаты, овощная икра и пельмени, сообщили "Интерфаксу" в пресс-бюро ведомства.

Как уточнили в ФСИН, на Новый год в колониях угостят винегретом, соте из курицы, котлетами, мясными и рыбными биточками, а также рулетами из мяса и овощей.

Помимо праздничного меню, подготовили различные культурные и спортивные мероприятия: самодеятельные концерты и спектакли, викторины, просмотры новогодних фильмов и конкурсы стенгазет. Кроме того, в колониях проведут кулинарные и песенные конкурсы, показы исторических национальных костюмов, которые сшили сами осужденные. По традиции заключенные также примут участие в благотворительных акциях: они подарят воспитанникам детских домов самодельные мягкие игрушки и вязаные вещи.

В новогодние праздники, добавили в пресс-бюро ФСИН, во всех колониях состоятся спортивные состязания, конкурсы снежных фигур. В северных регионах страны возведут целые городки из снега.

В ведомстве напомнили, что по случаю праздников во многих колониях будут проходить "Дни открытых дверей". Осужденные смогут встретиться с родными и побывать на выступлениях приглашенных творческих коллективов.

общество праздники еда Новый год

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