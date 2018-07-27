Забайкальские шахтеры приостановили голодовку

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Забайкальские шахтеры ООО "Дарасунский рудник" приостановили голодовку, получив зарплату за май. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на подземного горного мастера буровзрывных работ Андрея Михеичева.
"Если нам до понедельника не выплатят зарплату за июнь, то мы продолжим голодовку", – подчеркнул он.
27 июля стало известно, что число шахтеров, объявивших о голодовке из-за задержек выплат в поселении Вершино-Дарасунское, выросло до 70 человек.
Работники золотодобывающего предприятия ООО "Дарасунский рудник" в Забайкалье объявили голодовку 24 июля. Общая задолженность по зарплатам перед шахтерами за май–июнь составила примерно 32 миллиона рублей.
В региональном правительстве заявляют, что ситуация с задержкой выплат связана с полной сменой команды "Промсвязьбанка", который кредитует владельца шахты – группу компаний "Урюмкан".
В банке же говорят, что никогда не финансировали проект "Дарасунский рудник".
"Собственники Группы компаний в 2017 году приобрели Дарасунский рудник вопреки объективно обоснованной позиции банка, учитывающей анализ конъюнктуры рынка золотодобычи и высокую волатильность цен на золото. Тем не менее, эти рекомендации были полностью проигнорированы, и сделка по покупке рудника состоялась. Негативный сценарий, о котором банк предупреждал собственников Группы компаний "Урюмкан", полностью реализовался. Дарасунский рудник столкнулся с задержкой по выплате зарплат шахтерам, " – сообщили в пресс-службе банка.
Также сообщается, что менеджмент компании пытается решить проблему за счет средств, выданных банком другим компаниям Группы – "Урюмкан" и Дархан, которые соблюдают условия кредитных договоров.
"Нецелевое использование средств может вызвать ухудшение финансовой модели развития предприятий "Урюмкан" и "Дархан", что повлечет еще большие негативные социальные последствия, но при этом не решит проблем, сложившихся на Дарасунском руднике, " – отметили представители банка.
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