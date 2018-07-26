В четверг москвичей ждет теплая облачная погода

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
В Москву возвращается жара, облачность и дожди отступают, сообщает телеканал Москва 24.
По данным синоптиков, во второй половине рабочей недели поля дождевых облаков медленно, но верно будут отступать на северо-запад. В Москве солнца будет становиться все больше, за счет этого и надо рассчитывать на возвращение жары. В ночь на четверг в Москве при переменной облачности воздух остынет до 17–19 градусов, в столичном регионе ожидается 15–20 градусов тепла.
В четверг днем в отдельных районах не исключены небольшие короткие дожди, но уже потеплеет до 25 – 27, в столичном регионе ожидается 24–29 градусов. В пятницу показания термометров поднимутся до плюс 28–30 градусов, в области можно рассчитывать на 25–30.
При высокой температуре Роспотребнадзор советует горожанам снизить физические нагрузки и, по возможности, не выходить на улицу. Также чтобы избежать перегрева, рекомендуется правильно одеваться, есть больше фруктов и соблюдать питьевой режим.
В ближайшее время в Москву вернется жара
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