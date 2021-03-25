Москва 24: как государство поможет инвалидам пройти реабилитацию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 марта в Общественной палате РФ состоится обсуждение проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов".

Участники мероприятия обсудят:



что подразумевается под комплексной реабилитацией и абилитацией маломобильных граждан;

как законопроект позволит отрегулировать механизм реабилитации и абилитации;

как изменятся полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Смотрите прямую трансляцию 26 марта в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.