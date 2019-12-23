На смену аномальному теплу в Москву к четвергу придет похолодание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Положительная температура воздуха в столице продержится до четверга. Изменение погоды будет вызвано, в частности, переменой направления ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экспертов центра погоды "Фобос".
"Мы ожидаем, что температура в столице будет постепенно понижаться на этой неделе. До четверга она будет положительной, а после – уже отрицательной, хотя и близкой к нулю – от минус 3 до 0. Существенных осадков мы не прогнозируем", – заявили метеорологи.
Кроме того, на протяжении большей части недели сохранится юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в то время как в пятницу он сменится на северо-западный. Также до конца недели прогнозируют пониженное атмосферное давление.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 декабря, в Москве ожидается дождливая и облачная погода. Максимальная температура в столице при этом составит от плюс 6 до 8 градусов. Атмосферное давление фиксируют на уровне 740 миллиметров ртутного столба.
Этот день может стать самым теплым в этом месяце. По данным метеорологов, в столице установилась мартовская погода. Такие температурные значения характерны больше для начала весны.
Также метеорологи отмечают, что ночь на вторник в Москве станет самой теплой в декабре 2019 года. Столбики термометров покажут плюс 5-7 градусов. Несмотря на аномально теплую погоду в Москве в текущем декабре, в ночные часы температура тем не менее приближалась к нулевой отметке.
Кроме того, из-за тумана в городе установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет оставаться в силе до 23:00 по Москве.
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