Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:19

Главная / Новости /

На смену аномальному теплу в Москву к четвергу придет похолодание

Ветер перемен. Аномальное тепло уйдет из Москвы в четверг
общество погода город безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Положительная температура воздуха в столице продержится до четверга. Изменение погоды будет вызвано, в частности, переменой направления ветра. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экспертов центра погоды "Фобос".

"Мы ожидаем, что температура в столице будет постепенно понижаться на этой неделе. До четверга она будет положительной, а после – уже отрицательной, хотя и близкой к нулю – от минус 3 до 0. Существенных осадков мы не прогнозируем", – заявили метеорологи.

Кроме того, на протяжении большей части недели сохранится юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в то время как в пятницу он сменится на северо-западный. Также до конца недели прогнозируют пониженное атмосферное давление.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 декабря, в Москве ожидается дождливая и облачная погода. Максимальная температура в столице при этом составит от плюс 6 до 8 градусов. Атмосферное давление фиксируют на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Этот день может стать самым теплым в этом месяце. По данным метеорологов, в столице установилась мартовская погода. Такие температурные значения характерны больше для начала весны.

Также метеорологи отмечают, что ночь на вторник в Москве станет самой теплой в декабре 2019 года. Столбики термометров покажут плюс 5-7 градусов. Несмотря на аномально теплую погоду в Москве в текущем декабре, в ночные часы температура тем не менее приближалась к нулевой отметке.

Кроме того, из-за тумана в городе установили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет оставаться в силе до 23:00 по Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика